Túnel está em segurança, mineiros preparam-se para descer e escavar até Julen

As equipas de resgate terminaram de entubar o túnel vertical perfurado ao lado do furo onde caiu Julen, de dois anos, no passado dia 13. Segue-se agora a descida dos mineiros numa cápsula.

Durante a madrugada desta quinta-feira ficaram concluídos os trabalhos que decorriam para entubar o túnel vertical de 60 metros que foi perfurado nos últimos dias, no sentido de garantir condições de segurança aos mineiros que vão descer terra adentro.

Depois de vários contratempos na perfuração, como um erro de cálculo e uma zona de rocha imprevista, prepara-se agora a descida de dois a três mineiros, numa cápsula metálica, que vão escavar uma galeria horizontal para se aproximarem do lugar onde se pensa que estará a criança de dois anos, que caiu no passado dia 13, próximo da sua casa em Totalán, em Málaga, na Espanha.

A escavação da galeria horizontal de cerca de 4 metros tem duração máxima prevista de 24 horas, segundo Ángel García Vidal, coordenador das operações.

Nas imediações do túnel o piso está a ser estabilizado, removendo terra, para evitar possível desmoronamentos durante a próxima fase da operação - a mais crítica e perigosa.