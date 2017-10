Hoje às 15:27, atualizado às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma cidadã russa de 35 anos morreu enquanto fazia topless na janela do carro em que seguia, a alta velocidade. Sem se aperceber, foi contra um poste e acabou por morrer.

O incidente aconteceu em Punta Cana, na República Dominicana, quando Natalia Borbina regressava da praia, com uma amiga.

Imagens entretanto tornadas públicas nas Internet mostram a turista a colocar-se do lado de fora da janela, sem soutien, quando, já no final da gravação, é inesperadamente atingida por aquilo que parece ser um poste ou uma placa de trânsito.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo a imprensa russa, Natalia foi socorrida no local e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos graves.

Entretanto, as autoridades identificaram e detiveram a condutora do veículo, a ucraniana Ivanna Boirachuk, de 32 anos, autora do vídeo, por conduzir sob efeito de álcool. Em entrevista ao "Daily Mail", Ivanna lembrou a bondade e generosidade da amiga e apelou a que Natalia não seja julgada em praça pública pela atitude imprudente.

As autoridades russas estão a tomar as diligências necessárias para o corpo ser trasladado para o país de origem da mulher.