Turistas fazem reservas para assistir ao degelo dos glaciares no Alasca

O rápido degelo dos glaciares devido às alterações climáticas criou um novo mercado para os operadores turísticos do Alasca, nos Estados Unidos.

O jornal "Anchorage Daily News" noticia que as operadoras de várias empresas de turismo estão a registar um aumento em reservas de viagens de grupos que querem assistir ao recuo do único estado ártico daquele estado norte-americano.

"As pessoas querem ver os glaciares enquanto há acesso", disse Paul Roderick, diretor de operações da "Talkeetna Air Taxi", que faz viagens aéreas no Alasca. "As pessoas sabem mais sobre glaciares do que antes. Perguntam quão depressa estão a recuar, quando antes mal sabiam o que era um glaciar", acrescentou, em declarações à mesma publicação.

As operadoras turísticas dizem que os turistas são oriundos da Austrália e de mercados emergentes como China e Índia. "Há mais interesse", disse Peter Schadee, da "Anchorage Helicopter Tours", que faz voos de helicóptero naquela região. "Temos assistido ao interesse em glaciares de pessoas de todo o Mundo", acrescentou.

Uma nova revisão dos dados de pesquisas publicada no Jornal da Glaciologia prevê que os 25 mil glaciares do Alasca perderão entre 30% e 50% de sua massa até ao final deste século.