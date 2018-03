Hoje às 15:26 Facebook

Um acidente com um teleférico numa estância de esqui, em Gaudari, na Geórgia, provocou dezenas de feridos, a maioria turistas.

O incidente ocorreu quando o aparelho que transportava as pessoas começou a rodar a uma velocidade excessiva, ao chegar a uma curva, atirando-as para a neve, relata o site de notícias russo RT.

Segundo a agência de notícias Sputnik, o acidente foi provocado por uma falha no motor do teleférico.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra as pessoas a serem projetadas num momento em que, em vez de abrandar, a máquina acelerou. Nas imagens, percebe-se que houve quem decidisse atirar-se do teleférico para o chão antes de chegar à curva. Entre as vítimas, transportadas ao hospital, encontra-se uma mulher grávida, adianta a RT.

Os turistas que estavam no topo da montanha foram resgatados e já não chegaram a entrar no teleférico.