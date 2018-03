Carro sem condutor atropela mortalmente mulher nos EUA

Hoje às 17:27 Facebook

Um carro da Uber que não necessita de condutor atropelou mortalmente uma mulher em Tempe, Arizona (EUA), na noite de domingo para segunda-feira, sendo o primeiro caso de veículos autónomos que matam um peão na via pública.

A vítima estaria a atravessar a rua fora da passadeira quando foi atingida pelo veículo, que estava a conduzir-se sozinho, embora com um motorista a bordo, de acordo com o "The New York Times".

A identidade da mulher ainda não foi divulgada.

A empresa está a colaborar com as autoridades locais e já suspendeu, entretanto, os testes de veículos autónomos em Tempe, Pittsburgh, São Francisco e Toronto.