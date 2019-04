UE abre processo à Polónia por desrespeito do Estado de direito

Hoje às 12:17 Facebook

Twitter

Partilhar

A Comissão Europeia abriu, na quarta-feira, um procedimento à Polónia por desrespeito do Estado de direito no novo regime disciplinar dos juízes, que põe em causa "a sua independência", deixando ainda avisos à Roménia sobre "retrocessos" no sistema judicial.

"Hoje abrimos, formalmente, um procedimento contra o governo polaco. As autoridades polacas adotaram uma nova lei, em 2017, que entre outras coisas estabelece um novo regime para os juízes, prevendo que, juntamente com a restante reforma judiciária, sejam sujeitos sistematicamente ao controlo político", anunciou hoje o vice-presidente da Comissão Europeia Frans Timmermans.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas, no final da reunião do colégio de comissários, o responsável apontou que "funcionários designados pelo Ministério da Justiça [polaco] iniciaram investigações preliminares e abriram procedimentos disciplinares contra juízes que participaram em debates e tomaram uma posição pública sobre a reforma judiciária em curso".

Além disso, "também abordaram os juízes que enviaram questões para o Tribunal Europeu de Justiça", assinalou Frans Timmermans.

"Tudo isto tem consequências óbvias na atividade dos juízes e isso é incompatível com os valores de independência estabelecidos pelo Tribunal Europeu de Justiça e uma violação clara dos artigos 19 e 267 do tratado" da União Europeia (UE), adiantou.

Por isso, Bruxelas notificou hoje formalmente a Polónia sobre este processo, dando um prazo de dois meses para resposta por parte daquelas autoridades.

"É importante que atuemos porque a independência judicial e uma proteção efetiva é essencial para o funcionamento da UE", referiu Frans Timmermans.

Falando após uma reunião do colégio de comissários em que o tema do Estado de direito foi abordado, o vice-presidente do executivo comunitário notou que a situação na Roménia também esteve em cima da mesa.

"A Roménia precisa, urgentemente, de voltar ao carril no processo de reforma e isso implica avançar, não fazer marcha atrás, não devendo pôr termo aos progressos alcançados nos últimos anos", referiu Frans Timmermans.

E vincou: "Gostaria de deixar aqui um aviso quanto às ações do governo [romeno] que podem perturbar o sistema judicial e, nomeadamente, pensando na possibilidade que tem sido referida de haver casos de impunidade para responsáveis que foram objetos de sentença por corrupção".

Frans Timmermans notou que tem tido "várias reuniões e várias chamadas telefónicas" com a primeira-ministra romena, Viorica Dancila, nos últimos dois meses, sobre a aplicação das recomendações do mecanismo de verificação.

"Falar por falar não chega. São necessárias ações concretas do lado romeno e o quanto antes", salientou, garantindo que "enquanto estas preocupações não forem satisfeitas, a Comissão Europeia irá utilizar todos os meios de que dispõe".

Na conferência de imprensa, Frans Timmermans divulgou ainda o arranque de um "debate público" sobre o respeito do Estado de direito na UE, apontando para junho a apresentação de medidas para este reforço.

De acordo com este responsável, "infelizmente, as preocupações com o Estado de direito multiplicaram-se nos últimos anos e não deixaram outra alternativa à Comissão Europeia do que atuar e ativar o artigo 7", que prevê um mecanismo com medidas preventivas quando existe um risco de violação grave dos valores da UE e um mecanismo de sanções no caso de violação grave e persistente destes princípios.

Vincando que "é necessário proteger o Estado de direito", Frans Timmermans anunciou, assim, um "debate com todos os envolvidos, isto é, instituições nacionais e europeias, Estados-membros e sociedade civil" que deve ser feito "não apenas em Bruxelas, mas a nível nacional em todos os países da UE".