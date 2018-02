UE aprova 150 milhões de euros para combater migração ilegal

Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

A União Europeia (UE) adotou esta segunda-feira três novos programas, no valor de 150 milhões de euros, que reforçam ações de combate à migração ilegal na Líbia, Mediterrâneo central e Etiópia, segundo uma nota de imprensa divulgada em Bruxelas.

O primeiro programa, no valor de 115 milhões de euros reforça a proteção aos migrantes que se encontram bloqueados na Líbia e ambiciona retirar 3800 pessoas e ajudar o regresso voluntário de outras 15 mil.

Esta verba destina-se também a apoiar a reinstalação de mais 14 mil refugiados que se encontram na África Ocidental e Central.

Uma outra medida, no valor de 20 milhões de euros, destina-se a melhorar a assistência prestada aos migrantes vulneráveis, especialmente os jovens e as mulheres, nos países de trânsito na região do Sael e da bacia do Lago Chade.

Com esta verba, estima-se a melhoria do acesso aos serviços sociais e de proteção, como os cuidados de saúde, a educação, a segurança, a habitação, o estado civil, o apoio jurídico ou a assistência psicossocial.

A terceira iniciativa alarga o apoio da UE à reintegração sustentável dos cidadãos etíopes e prevê uma verba de 15 milhões de euros para assistência social e apoio económico para a formação no domínio das competências empresariais e o acesso a microcréditos.