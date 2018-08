UE critica EUA por sanções contra o Irão

Hoje às 14:23 Facebook

O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, assegurou, na segunda-feira, que as novas sanções contra o Irão serão impostas de forma rigorosa e vão permanecer até que o Governo iraniano altere a sua política, apesar das críticas provenientes da Europa.

Em declarações aos jornalistas no seu regresso aos EUA após uma deslocação ao sudeste asiático, Pompeo disse que o restabelecimento das sanções, em que o primeiro conjunto começa a ser aplicado a partir de hoje, constitui um importante pilar da política dos EUA face ao Irão.

Pompeo considerou ainda que a administração da Casa Branca tem outras perspetivas para além das sanções, mas que "exigem uma enorme mudança" por Teerão.

"Esperamos encontrar uma forma de seguir em frente, mas isso deverá implicar uma enorme mudança por parte do regime iraniano", disse no domingo, acrescentando: "Têm de se comportar como um país normal. É o que pedimos. É muito simples".

Pelo contrário, os chefes da diplomacia da União Europeia (UE) referiram hoje "lamentar profundamente" a reintrodução das sanções pelos Estados Unidos.

Através de uma declaração conjunta, a responsável pela política externa da UE, Federica Mogherini, e os ministros dos Negócios Estrangeiros da França, Reino Unido e Alemanha assinalaram que o acordo nuclear com o Irão de 2015 "está a funcionar e a atingir o seu objetivo" de limitar o programa nuclear iraniano.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, retirou os EUA deste acordo, que impôs o fim das sanções internacionais em troca da aceitação pelo Irão de restrições ao seu programa nuclear. Os inspetores da ONU disseram que o Irão está a cumprir o programa, mas Trump considerou que não estão a promover todas as medidas.

No entanto, os ministros europeus definem o acordo com o Irão "crucial para a segurança da Europa, da região e do todo o mundo".