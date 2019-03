UE espera que Reino Unido indique caminho antes do Conselho Europeu

Hoje às 16:41 Facebook

A União Europeia espera que o Reino Unido indique o caminho que pretende seguir antes do Conselho Europeu de 10 de abril, de modo a que os 27 tenham tempo de considerar opções.

"No seguimento da votação negativa de hoje ao Acordo de Saída, o Artigo 50.º será agora prolongado até 12 de abril, como foi decidido pelo Conselho Europeu na semana passada", disse à agência Lusa um responsável do Conselho Europeu.

A mesma fonte salientou que Donald Tusk convocou um Conselho Europeu extraordinário, no formato Artigo 50.º, para avaliar as opções disponíveis, esperando que até lá o Reino Unido indique "o caminho a seguir", de modo a que os chefes de Estado e de Governo dos 27 tenham tempo para considerar as mesmas.

"O 'timing' e as modalidades exatas do Conselho Europeu ainda estão por decidir, mas, tal como na semana passada, é expectável que a primeira-ministra britânica [Theresa May] participe no início da reunião", acrescentou o responsável.

Em 21 de março, os trabalhos do Conselho Europeu tiveram início com uma exposição de May aos restantes 27 chefes de Estado e de Governo, entre os quais o primeiro-ministro português, António Costa, sobre o ponto da situação do 'Brexit', tendo depois a primeira-ministra britânica respondido a questões de vários líderes.

Já sem a primeira-ministra britânica na sala, os 27 debateram diversas propostas de extensão do Artigo 50º, tendo rejeitado a pretensão do Governo britânico de prolongar o 'Brexit' até 30 de junho, concordando antes com uma extensão até 22 de maio, se o Acordo de Saída fosse aprovado, ou 12 de abril, se fosse chumbado, o que aconteceu hoje.

Os deputados britânicos rejeitaram hoje pela terceira vez, agora por 58 votos, o Acordo de Saída do Reino Unido do bloco comunitário abrindo as portas a um 'Brexit' desordenado em 12 de abril.

Na sequência da rejeição do Acordo de Saída pela Câmara dos Comuns, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, decidiu convocar um Conselho Europeu extraordinário para 10 de abril.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) vão assim reunir-se em Bruxelas a dois dias daquela que é nova data fixada para o 'Brexit'.

O texto já tinha sido chumbado em 12 de março por 391 votos contra e 242 votos a favor, uma diferença de 149 votos, repetindo o chumbo de 15 de janeiro, quando o Acordo foi rejeitado por 432 votos contra e 202 a favor, uma margem histórica de 230 votos.

O Acordo de Saída, de 585 páginas, estabelece os termos da saída do Reino Unido da UE para que se faça de forma ordenada e estabelece um quadro jurídico quando os Tratados e a legislação da UE deixarem de se aplicar ao Reino Unido.