UE pede a Caracas que reconsidere expulsão de embaixador alemão

A União Europeia (UE) lamentou, na quinta-feira, em Bruxelas, a expulsão do embaixador da Alemanha em Caracas, Daniel Kriener, acusado de ingerência pelo Governo de Nicolas Maduro, e pediu que a decisão seja reconsiderada.

"Lamentamos que o embaixador alemão na Venezuela tenha sido pressionado para abandonar o país", disse a porta-voz europeia para as Relações Externas, Maja Kocinanjic, na conferência de imprensa diária.

A porta-voz referiu ainda que a UE "se tem mostrado disposta a manter laços de comunicação com todas as partes na Venezuela, incluindo o Governo de Maduro", acrescentando que, "nessa perspetiva, a UE espera que esta decisão possa ser reconsiderada".

A UE reiterou o seu empenho numa solução pacífica e democrática para a crise no país.

A Venezuela declarou, na quarta-feira, 'persona non grata' o embaixador da Alemanha em Caracas, acusando-o de "recorrentes atos de ingerência" nos assuntos internos e dando-lhe 48 horas para sair do país.

"Concede-se ao Sr. Kriener um período de 48 horas para deixar o território da República Bolivariana da Venezuela", segundo um comunicado do Ministério de Relações Exteriores venezuelano.

A medida é justificada com a alegada ingerência do diplomata alemão nos assuntos internos do país.

O chefe do parlamento, Juan Guaidó, reconhecido como Presidente interno da Venezuela por meia centena de países, considerou que a expulsão de Kriener constitui uma "ameaça" por parte de um "regime" que não possui qualidades.

Kriener encontrava-se entre os embaixadores que receberam na segunda-feira Guaidó no seu regresso à Venezuela, assim como o representante diplomático de Portugal em Caracas, Carlos Nuno Almeida de Sousa Amaro.