UE segue ONU e aumenta lista de alvos de sanções na Coreia do Norte

O Conselho da União Europeia (UE) juntou esta segunda-feira 16 pessoas e uma entidade à lista de alvos de sanções relacionadas com o programa nuclear da Coreia do Norte, seguindo as novas orientações do Conselho de Segurança da ONU.

Da lista passa nomeadamente a constar o Ministério das Forças Armadas norte-coreano, segundo um comunicado do Conselho.

As pessoas e entidades da lista estão sujeitas ao congelamento de quaisquer ativos que possuam na UE e à proibição de entrar em território comunitário.

A medida é uma transposição da resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU a 22 de dezembro, na sequência de um novo teste de um míssil balístico.

A decisão desta segunda-feira eleva para 79 pessoas e 54 entidades a lista de alvos de sanções da Coreia do Norte.