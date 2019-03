Ultraortodoxos tentam impedir mulheres de rezarem junto ao Muro das Lamentações

Hoje às 12:11 Facebook

Milhares de judeus ultraortodoxos tentaram, esta sexta-feira, impedir um grupo de mulheres judaicas de rezarem junto ao Muro das Lamentações, em Jerusalém, o que os levou a um confronto com a polícia.

As mulheres juntaram-se para assinalar o 30.º aniversário do grupo Mulheres do Muro, que luta pela igualdade de culto no local mais sagrado do judaísmo, que este ano coincide com o Dia Internacional da Mulher.

As mulheres usavam adornos religiosos que a tradição ultraortodoxa restringe aos homens e oravam, enquanto os homens lhes cuspiam, insultavam e as empurravam.

A polícia tentou conter os homens que atacavam o grupo de mulheres e prendeu um jovem por ataque a um agente.

Mulheres e homens têm zonas distintas para rezar junto ao Muro das Lamentações e o Governo, sob pressão dos partidos ultraortodoxos, abandonou em 2017 um plano para a criação de uma zona de oração mista.