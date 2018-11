Um adolescente morto e dois feridos em tiroteio nos EUA

Hoje às 19:44 Facebook

Um rapaz de 18 anos morreu e duas raparigas adolescentes ficaram feridas numa localidade rural do Estado norte-americano do Oklahoma e uma mulher está em prisão preventiva, segundo a polícia.

O tiroteio foi registado às 6.30 horas da manhã desta quinta-feira numa casa perto de Nuyaka (Tulsa) onde o jovem foi encontrado morto

O xerife do condado de Okmulgee, Eddy Rice, disse que Amy Leann Hall, 39 anos, que poderá ser a mãe de pelo menos uma das vítimas, está em prisão preventiva e foi acusada de um homicídio consumado e dois na forma tentada.

A polícia está a investigar as causas e adiantou que foi chamada à casa da família por diversas vezes

O diretor do liceu de Beggs Brian Terry disse à Associated Press que as vítimas eram irmãs e estudantes da escola.