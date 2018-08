Um desaparecido e 750 campistas resgatados devido a cheias em França

Hoje às 20:48 Facebook

As autoridades francesas resgataram, esta quinta-feira, 750 pessoas de acampamentos devido a cheias rápidas que se seguiram a chuvas torrenciais que fizeram transbordar as margens dos rios no sul de França, havendo um desaparecido, segundo os média locais.

De acordo com a agência Associated Press (AP), as autoridades na região de Gard, apoiadas por helicópteros, resgataram 750 pessoas de cinco acampamentos, entre as quais muitas crianças e turistas.

Um cidadão alemão de 70 anos, monitor num dos acampamentos, foi dado como desaparecido depois de alegadamente ter sido arrastado pelas águas das cheias dentro da sua carrinha.

As autoridades de Gard adiantaram também que quatro crianças alemãs foram hospitalizadas devido a hipotermia.

Na localidade de Saint-Julien-de-Peyrolas, 119 crianças foram enviadas para um abrigo de emergência.

Centenas de bombeiros, apoiados por helicópteros, estiveram envolvidos nas operações de evacuação.