Um imã morto e dois feridos em ataque a mesquita na África do Sul

10 Maio 2018 às 18:08 Facebook

Twitter

Um imã morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas depois de terem sido esfaqueadas numa mesquita dos arredores da cidade sul-africana de Durban, após as orações do meio-dia desta quinta-feira.

"O imã, que foi degolado, acabou por morrer devido aos seus ferimentos", declarou à agência noticiosa francesa AFP um porta-voz dos serviços de emergência, Paul Herbst.

No dia seguinte, a polícia sul-africana anunciou que encontrou "sinais de extremismo" no ataque. Ainda sem conclusões sobre o verdadeiro motivo do ataque à mesquita, a polícia sul-africana sublinhou a existência de "sinais de extremismo relevantes".

"O incidente decorreu num local de oração e o modo como os assaltantes agiram revela o ódio por esta religião", precisou o porta-voz da unidade de polícia Hawks (Falcões), Simphiwe Mhlongo, que não divulgou a identidade dos assaltantes.

O atentado aconteceu poucos dias antes do início do Ramadão, um período mais dedicado à espiritualidade em que os muçulmanos praticam um jejum ritual, que começa a 16 de maio.

A África do Sul tem 1,5% de muçulmanos entre os 53 milhões de habitantes.