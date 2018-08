Um morto e três feridos em queda de helicóptero no mar da Barra da Tijuca

JN 09 Maio 2018 às 17:06 Facebook

Um helicóptero com quatro pessoas a bordo caiu, esta quarta-feira, no mar da praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Brasil), provocando um morto e três feridos.

De acordo com os bombeiros, o piloto morreu no local e as três vítimas, que não correm risco de vida, foram transportadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

A queda aconteceu a cerca de 100 metros de distância da areia da praia, localizada na zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o site "O Globo", o helicóptero, categorizado para serviço aéreo privado, tinha a inspeção e a certificação de aeronavegabilidade válidas.

O aparelho será um Bell Jetranger, segundo a "GloboNews", e terá descolado no Recreio dos Bandeirantes com destino a Cabo Frio, na Região dos Lagos.

O incidente está a ser investigado pelas autoridades.