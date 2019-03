Um morto e três feridos em tiroteio nos EUA

Hoje às 00:54 Facebook

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas depois de serem baleadas no norte de Seattle, no estado de Washington, EUA. A polícia confirma pelo menos um detido.

A polícia de Seattle fez uma publicação na sua página do Twitter na tarde de quarta-feira a dar conta que agentes estavam no local de um tiroteio com várias vítimas no bairro de Lake City.

A chefe da polícia de Seattle, Carmen Best, disse ao jornal "Seattle Times" que quatro pessoas foram baleadas e que uma delas morreu.

Um motorista de autocarro foi atingido, mas foi capaz de caminhar até uma maca para ser levado a um hospital, de acordo com o "Washington Post".

O Departamento de Transportes de Seattle diz que todas as estradas foram bloqueadas naquele bairro e arredores.