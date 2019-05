Jovem portuguesa morre em acidente com autocarro na Hungria

Hoje às 09:51, atualizado às 11:35 Facebook

Uma jovem portuguesa de 16 anos morreu, esta sexta-feira de madrugada, num acidente com um miniautocarro e um camião numa autoestrada húngara. Um outro português sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado.

Segundo o jornal "Sul Informação", as vítimas pertenciam a um grupo de seis estudantes portugueses da escola Pinheiro e Rosa, em Faro, e seriam todos alunos do 10.º ano. Os outros quatro alunos que participam neste intercâmbio "Erasmus +" estão bem, revela o diretor do agrupamento de escolas, Francisco Soares.

O autocarro, onde seguiriam outros participantes deste intercâmbio e dois professores, estava a caminho do aeroporto de Budapeste, para regressar a casa.

O responsável pelo estabelecimento de ensino, que se encontra na Polónia no âmbito deste intercâmbio, está a tratar dos procedimentos legais relacionados com o acidente e garante que as famílias das vítimas estão a receber apoio psicológico.

O Governo português também já confirmou a morte da estudante portuguesa. "Queria confirmar o falecimento de uma portuguesa e um outro ferido em estado grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste", avançou José Luís Carneiro.

O secretário de Estado afirmou ainda que a embaixadora portuguesa na Hungria está já a acompanhar de perto o assunto.