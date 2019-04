Um morto em tiroteio no funeral do rapper Nipsey Hussle

Hoje às 12:48 Facebook

Quatro pessoas foram baleadas, uma mortalmente, quinta-feira, em Los Angeles, enquanto os fãs recordavam a vida do rapper Nipsey Hussle.

Um tiroteio durante o funeral de Nipsey Hussle, em Los Angeles, fez um morto e três feridos. As vítimas são três homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 50.

Os suspeitos estavam num Hyundai cinzento enquanto o cortejo fúnebres passava na área sul da cidade, por volta das 18.25 da tarde, de acordo com a polícia.

Dezenas de milhares de pessoas prestarem homenagem no Staples Center, em Los Angeles, ao rapper assassinado aos 33 anos de idade, no mês passado.

Uma multidão encheu a Avenida Slauson e a Crenshaw Boulevard, onde o carro fúnebre com o corpo de Hussle percorreu lentamente cerca de 40 quilómetros, parando na loja de roupa do rapper, a Marathon Clothing. O incidente aconteceu a cerca de 15 minutos de carro da loja do músico, segundo o jornal britânico "Daily Mail".

Não há confirmação de haver uma ligação direta entre o tiroteio e a homenagem ao rapper Hussle mas a polícia refere que ocorreu "no meio da cortejo fúnebre".

"Temos de parar esta violência", apelaram responsáveis pela polícia de Los Angeles.