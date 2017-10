Um morto nos incêndios que já destruíram mais de 1.500 casas na Califórnia

Hoje às 21:45 Facebook

As autoridades da Califórnia anunciaram pelo menos um morto e dois feridos nos incêndios que destruíram mais de 1.500 casas, estabelecimentos comerciais e outras estruturas no norte do Estado norte-americano da Califórnia.

Responsáveis pelos serviços de bombeiros referiram esta segunda-feira que a prioridade se concentra na retirada de residentes e proteção da vida das populações, em detrimento do combate às chamas ou na proteção de edifícios.

O diretor do Departamento para a proteção de fogos (DFFP), Ken Pimlott, disse que os incêndios ainda estão fora de controlo, impossibilitando um primeiro balanço oficial sobre os danos materiais e o número de pessoas feridas ou mortas.

Ken Pimlott referiu ainda que 50.000 pessoas estão sem eletricidade.

O mês de outubro é considerado o mais perigoso para incêndios no Estado da Califórnia.

O mesmo responsável referiu-se a mais 1.500 fogos nas zonas naturais em 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado.