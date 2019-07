Um Parlamento suspenso nas birras dos chefes de estado e Governo

Ivete Carneiro. em Estrasburgo Hoje às 10:49 Facebook

O Parlamento Europeu iniciou esta terça-feira de manhã, em Estrasburgo, França, os trabalhos da nova legislatura numa sessão curtíssima marcada pela incerteza e por dois protestos. Os Liberais Democratas do Reino Unido vestidos de amarelo a pedir que se pare o "Brexit" e os eleitos catalães numa intervenção dura exigindo uma tomada de posição do presidente do hemiciclo - ignorada - sobe o facto de eurodeputados seus terem sido impedidos de estar ali. Um protesto ampliado à porta do Parlamento com uma manifestação que chegou a perturbar os trânsito.

A sessão começou e terminou antes sequer de os chefes de Estado e Governo dos 28 voltarem a reunir-se em Bruxelas para desempatar a distribuição de cargos europeus, num impasse inédito por força de umas eleições europeias que tiraram força ao bloco que, até agora, tinha maioria para gerir sozinho os consensos: o Partido Popular Europeu (que inclui PSD e CDS) e o Partido Socialistas e Democratas (onde alinham os socialistas portugueses).

O jogo de força inclui agora o peso do liberais do "Renew Europe" (Renovar a a Europa), onde se integram os franceses do partido do presidente Emmanuel Macron, que travou a escolha do PPE para a Comissão Europeia. Sobra disto que falta definir um nome para presidente do Parlamento Europeu, que deveria ter sido votado esta terça-feira.

Adiada para amanhã, a votação depende agora de os líderes chegarem a uma concessão de nomes. Fala-se no candidato alemão do PPE rejeitado para a Comissão, Mandred Weber. O equilíbrio de forças passará por conseguir o socialista holandês Franz Timmermans na Comissão, deixar o Conselho Europeu ao PPE e a representação diplomática aos liberais.

Alheios a estas quezílias, os catalães fizeram questão de trazer para o púlpito o caso do ex-presidente catalão Carles Puigdemont e do seu ex-conselheiro Toni Comín, eleitos eurodeputados, mas exilados na Bélgica desde que saíram da Catalunha após a declaração unilateral da independência, em outubro de 2017. A justiça europeia não atendeu ao pedido de integração na lista de eleitos enviada pelas autoridades espanholas, que ignoraram a eleição dos dois independentistas. Foram olimpicamente ignorados, mas substancialmente aplaudidos.

Dentro do hemiciclo, os amarelos Liberais Democratas, integrados no Renew Europe, fizeram barulho pela cor. No final, suspensa a sessão pelo ainda presidente António Tajani, juntaram-se no centro da sala e gritaram "Stop Brexit". São 16 e podem estar prestes a nem iniciar a legislatura, se se cumprir a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro.