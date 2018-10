Um polícia morto e seis feridos em tiroteio nos EUA

Hoje às 08:41 Facebook

Um polícia morreu e seis ficaram feridos na quarta-feira num tiroteio no estado norte-americano da Carolina do Sul, anunciaram as autoridades do condado de Florence. O suspeito foi detido.

As forças policias deslocaram-se a casa do suspeito com um mandado policial e foram baleados. Na casa encontravam-se crianças, que não sofreram qualquer ferimento, segundo as autoridades locais.

De acordo com o canal local WBTW, o médico-legista do condado de Florence confirmou a morte do agente policial, enquanto os serviços de emergência do condado escreveram na rede social Twitter que "um suspeito foi detido preventivamente".

As autoridades indicaram que o tiroteio entre o suspeito e as forças policiais durou quase duas horas.

"Esta é uma notícia devastadora para Florence", escreveu o governador da Carolina do Sul, Henry McMaster, na conta oficial do Twitter.