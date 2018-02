Um quarto dos jovens faz "sexting"

Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Cerca de um quarto dos adolescentes já aderiu à prática de "sexting", a troca de imagens, vídeos ou mensagens sexualmente explícitas.

A conclusão é retirada de uma meta-análise publicada esta semana pelo JAMA Pediatrics, que analisou 39 estudos, com a participação de 110.380 jovens com menos de 18 anos. Segundo a investigação, cerca de 14,8% dos adolescentes assume enviar mensagens de cariz sexual e 27,4% já as recebeu.

A discrepância das percentagens pode ser explicada pelos seguintes fatores: "alguns inquiridos podem relatar a menos as suas interações de 'sexting', alguns 'sexters' podem enviar a mesma imagem a várias pessoas e aqueles que recebem um 'sext' podem não retribuir".

Quanto à prática não consentida de "sexting", o estudo conclui que cerca de 12% dos jovens já enviou uma mensagem sexual sem consentimento e 8,4% já foi vítima dessa conduta.

Para os investigadores, é impossível dissociar a crescente prática de "sexting" à utilização abusiva que hoje em dia se dá aos smartphones e outros dispositivos móveis. Por isso, defendem que o tema deve ser foco de estudo e debate desde cedo para prevenir efeitos negativos que lhe estão associados.

Um dos maiores riscos do "sexting", defendeu a autora principal do estudo ao Culto, do jornal "Público", está relacionado com a falta de privacidade, que pode até levar à chamada "revenge porn" (pornografia de vingança, em português), que acontece quando os próprios parceiros ou ex-parceiros tornam público conteúdo que foi enviado para permanecer na esfera privada.

"Quando se carrega no botão, a juventude confia que as imagens não serão partilhadas. 'Sexting' não é um problema quando esta confiança não é violada", apontou Sheri Madigan, professora na University of Calgary, no Canadá, adiantando que os jovens "perdem o controlo de como os receptores lidam" com as mensagens que recebem.

"Fizemos este estudo porque o tópico é uma preocupação urgente para a maioria dos pais, que são confrontados com a dupla ameaça de tentar compreender o funcionamento do mundo digital, ao mesmo tempo tendo de navegar pelas conversas sobre o comportamento sexual com os seus adolescentes", disse, indicando, como outro dos problemas do "sexting" a pressão ou coação, por parte dos pares.