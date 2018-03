Um rio de militares contra quotidiano de insegurança

Emanuel Carneiro com Agências Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Milhares de militares participam na segurança do estado do Rio de Janeiro desde o mês passado, patrulhando sobretudo as ruas da capital.

No primeiro mês deste ano, o estado do Rio de Janeiro, no Brasil, cuja população se concentra maioritariamente na região metropolitana da capital homónima, registou uma média de 21 mortes violentas por dia. Em meados de fevereiro, o presidente do país, Michel Temer, fez aprovar um decreto que autoriza as Forças Armadas a desempenhar as tarefas da Polícia no Rio de Janeiro, força que fica sob o comando do Exército, na pessoa do general Braga Netto. O decreto - designado "Intervenção Federal" - acabou por funcionar como prova da incapacidade das autoridades cariocas em lidar com a infelizmente rotineira insegurança no dia a dia da população.

Em janeiro, o número de homicídios no Rio chegou aos 649, mais 7,6% do que no mesmo mês de 2017

E, como quase sempre, os números pouco enganam. Em janeiro, o número de homicídios no Rio chegou aos 649, mais 7,6% em comparação com o mesmo mês de 2017, segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Governo regional.

As mortes em confrontos entre alegados criminosos e a Polícia aumentaram para 154, entre elas as de seis agentes, face às 98 mortes em janeiro do ano passado.

Em 2017, registaram-se 6731 homicídios, entre os quais mais de 100 agentes e de uma dezena de menores por "balas perdidas".

Além disso, o estado do Rio de Janeiro também apresentou uma subida no roubo de veículos e nos assaltos na rua, com uma média de roubos diários de um em cada quatro minutos.

O objetivo da medida de Temer é que, até ao final deste ano, se consiga reduzir os elevados índices de violência. E se o êxito da iniciativa - algo facilitado pela enormidade dos números atuais - ainda carece de confirmação, ela já é apontada como "laboratório" para todo o país. Ainda que Braga Netto não tenha sabido explicar qual a abrangência e os moldes da expansão, até porque têm de ser levadas em conta as especificidades de cada estado.

No caso do Rio de Janeiro, o crime tem vindo a ganhar maior sombra desde o final dos Jogos Olímpicos de 2016.

No entanto, outras questões se erguem, nomeadamente, as relacionadas com os direitos humanos. Ainda recentemente, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra"ad al Hussein, expressou preocupação com a decisão do Governo brasileiro de entregar ao Exército o comando das forças de segurança no Rio de Janeiro. "O Exército não é especializado em segurança pública ou investigação".

E as reticências não são apenas internacionais. A Defensoria Pública do Brasil pediu que os direitos dos moradores do Rio de Janeiro sejam preservados pelo Exército e expressou preocupação com o uso de mandados coletivos de busca e apreensão no combate ao crime naquele estado, documentos que, em termos práticos, permitem que polícias e militares possam invadir livremente as casas dos moradores das favelas para procurar criminosos.