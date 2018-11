Um veado e 12 cães caem de uma falésia durante caçada em Espanha

Hoje às 14:54 Facebook

Uma montaria em Espanha terminou com a queda de 12 cães e um veado de uma falésia, na localidade de Herreruela, na província de Cáceres. A indignação, que cresceu nas redes sociais, chegou aos partidos, com Podemos, Pacma e Equo a manifestarem-se.

O Pacma, partido de defesa dos animais em Espanha, difundiu o vídeo, que mostra a queda dos animais de uma falésia durante uma montaria. "Imagens terríveis. Doze cães e um veado perseguidos pelos caçadores caem no vazio por um barranco entre disparos. Está bem! Para os caçadores a crueldade não tem limites", acusam.

A mesma rede social usada pelo deputado do Equo, Juan López Uralde, para questionar como pode haver "quem tenha prazer" com isto, noticia o jornal espanhol "El País".

O secretário-geral do Podemos, partido de grande implantação em Espanha nos tempos da crise financeira, Pablo Iglésias, apelidou de "criminosos" os envolvidos na batida. "Acabemos com isto de uma vez por todas e castiguemos os culpados", acrescentou no Twitter.

A Real Federação Espanhola de Caça (RFEC) confirmou o incidente, na página oficial, e expressou "consternação" com a "fatalidade ocorrida numa zona perigosa".

Segundo a REFC, os cães "foram atendidos em veterinários e clínicas veterinárias logo de seguida, como não poderia deixar de ser", sem detalhar o estado de saúde dos animais.

Para o presidente da REFC, Ángel López Moraver, a repercussão mediática do "incidente demonstra, uma vez mais, a existência de um lóbi animal, apoiado por políticos e figuras públicas, que usam qualquer acontecimento chamativo para criminalizar" o setor da caça. Está-se perante "uma campanha orquestrada" contra esta atividade, acrescentou.