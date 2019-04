Uma "caixa de dormir" é a última invenção de Mark Zuckerberg

JN Hoje às 14:54 Facebook

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, partilhou na sua conta de Instagram a sua mais recente invenção que permite à esposa ter um melhor descanso durante a noite.

"Ser mãe é difícil", começa por dizer na publicação, onde divulga uma imagem da "engenhoca". Intitulada por Mark Zuckerberg simplesmente como a "caixa de dormir", a sua invenção é uma espécie de lâmpada com iluminação fraca, e serve para que a sua mulher, Priscilla Chan, consiga dormir melhor.

Mark explica que, durante a noite, quando a sua mulher acorda quer logo ver que horas são para saber se já é altura de ir acordar os filhos. No entanto, este acordar para ver as horas provoca-lhe stresse e, caso ainda seja cedo, não consegue voltar a adormecer facilmente.

O objetivo da "caixa de dormir" é emitir uma luz suave entre as 6 horas e as 7 horas. Se Priscilla acordar durante esse período sabe que é hora para se levantar. Caso acorde durante a noite e a luz estiver desligada, sabe que pode voltar a dormir tranquilamente, sem o stresse que provocava olhar para o relógio e ver as horas, explica Mark.

"Tem funcionado melhor do que esperava e agora ela pode dormir toda a noite. Como engenheiro, construir o dispositivo para ajudar a minha parceira a dormir melhor é uma das melhores formas que consigo imaginar de exprimir o meu amor e gratidão", confessou.

De acordo com Mark, vários amigos disseram-lhe que gostariam de ter algo similar e foi por isso que partilhou publicamente a sua ideia, para que algum empreendedor a veja e possa construir "caixas de dormir" para mais pessoas.