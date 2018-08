Esta foto e a Internet resolveram caso de atropelamento e fuga

Hoje às 01:10 Facebook

A polícia do estado de Washington, nos EUA, fez uma detenção no caso de um atropelamento de um ciclista, depois de ter pedido ajuda aos internautas, para identificar parte de uma peça do carro que matou a vítima.

O caso começou no dia 9 de agosto, quando uma agente recorreu ao Twitter para pedir a ajuda dos seguidores para deslindar um caso de atropelamento e fuga por veículo preto ainda não identificado.

Munida com a imagem de um pedaço de plástico preto, a Internet pôs-se em campo, numa investigação que se adivinhava difícil.

O mistério foi resolvido quando a fotografia foi partilhada no Reddit, numa área destinada a perguntar aos outros internautas "O que é esta coisa?" ("WhatIsThisThing"). Foi aí que entrou em ação um utilizador que se identifica como JeffsNuts e que diz ter sido inspetor de automóveis no estado Maryland.

Para espanto de muitos utilizadores daquela rede social, Jeff reconheceu de imediato o orifício onde é necessário inserir uma chave de parafusos para regular os faróis numa carrinha dos anos 1980. "Primeiro pensei que seria de um Dodge de 1980 e, por acaso, uma das imagens de um Ram de 1988 levou-me a um link para uma carrinha Chevy de 1988", o carro utilizado no crime.

Cruzando a informação com uma dica anónima sobre o acidente, os detetives da polícia estadual conseguiram encontrar o veículo e deter o condutor.