Unhas com mais de 1,5 cm proibidas em escola no Reino Unido

Uma escola no Reino Unido impôs limites no que toca ao tamanho das unhas dos alunos. Os pais estão revoltados e classificam a regra como "ridícula" e "estranha".

De acordo com as novas diretrizes da Rawlett School, em Staffordshire, no Reino Unido, as unhas dos alunos não devem de ter mais de 1,5 cm de comprimento. Na mesma diretiva ficou definido que as meninas têm de usar saias até ao joelho de cor neutra, a maquilhagem deve ser natural, não são permitidos penteados ou cores de cabelo chamativas e as unhas só podem estar pintadas com cor neutra.

Na passada quarta-feira, o diretor da escola Tim Bassett publicou as regras na página do Facebook da Rawlett School, o que originou diversas críticas por parte de pais e alunos, que classificaram a situação como "estranha", "mesquinha" e "desajustada".

O pai de um aluno disse ao jornal Metro que "os professores não precisam de uma regra da escola para medir o comprimento das unhas dos alunos. Deveriam preocupar-se com outras coisas mais importantes como ensinar".

Por outro lado, há quem defenda a decisão do colégio argumentando que as regras irão preparar os alunos para a vida adulta e profissional.