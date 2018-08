União Europeia condena duplo atentado em Cabul

30 Abril 2018 às 12:56 Facebook

A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu condenaram o duplo atentado suicida em Cabul, no Afeganistão, que matou pelo menos 25 pessoas, nove das quais jornalistas.

"Segundo as informações de que dispomos, entre as vítimas havia nove jornalistas. Mesmo na guerra há regras: os civis e os jornalistas que arriscam as suas vidas para dar informação nunca devem ser atacados", defendeu o porta-voz chefe da Comissão Europeia, na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas.

Margaritis Schinas expressou as condolências da União Europeia (UE) e da Comissão aos familiares e amigos das vítimas e sublinhou que Bruxelas apoia "os civis e os jornalistas em todo o Mundo".

Na rede social Twitter, o presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, também expressou a sua solidariedade com as vítimas.

"Outro ataque terrorista que mata jornalistas, civis e pessoal de emergência em Cabul. As minhas condolências às vítimas. Precisamos de uma UE mais audaz para lutar contra o terrorismo, promover a paz e a estabilidade", escreveu.

O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou hoje o duplo atentado suicida no centro de Cabul, no qual morreram pelo menos 25 pessoas e outras 40 ficaram feridas. O segundo atentado visou a imprensa que reportava o primeiro ataque.

De acordo com uma fonte das forças de segurança, o 'kamikaze' que atacou a imprensa tinha-se escondido entre os repórteres, transportando uma câmara.

"O bombista suicida fez-se explodir entre os jornalistas", disse o porta-voz da polícia de Cabul, Hashmat Stanikzai.

Os repórteres tinham ido cobrir o primeiro ataque, perpetrado pouco antes das 08:00 locais (04:30 em Lisboa), perto da sede dos serviços de informação afegãos (NDS).

O quartel-general do NDS havia sido alvo de um ataque suicida em março, quando um bombista suicida atravessou a barreira policial e se fez explodir na entrada do edifício, matando três pessoas e ferindo outras cinco.