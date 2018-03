Uniformes da polícia de Macau com câmaras de vídeo a partir de quarta-feira

Hoje às 10:05 Facebook

Agentes da polícia de Macau vão passar a ter uma câmara de vídeo integrada no uniforme já a partir da próxima quarta-feira.

As primeiras 100 câmaras vão ser distribuídas por agentes dos comissariados policiais e do grupo de patrulha especial, disse Wong Sio Chak, à margem da cerimónia de inauguração do dia de convívio entre a polícia e o cidadão 2018.

A medida avançou depois de um parecer positivo do Gabinete para a Proteção dos Dados Pessoais, acrescentou.

O secretário indicou que as câmaras só serão ligadas em caso de necessidade, existindo um conjunto claro de instruções sobre a sua utilização. A formação dos agentes também já foi concluída, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social de Macau.