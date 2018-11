Urso ataca e mata mãe e filha bebé no Canadá

Hoje às 11:20 Facebook

Uma mulher e o filha bebé, de apenas 10 meses, foram mortos, no Canadá, por um urso polar, na segunda-feira.

Gjermund Roesholt encontrou os corpos da mulher, Valerie Theoret, de 37 anos, e da filha, Adele Roesholl, de 10 meses, já sem vida quando regressou a casa. O homem estava a cerca de 100 metros do alojamento que divida com a mulher e a filha quando foi avistou um urso polar. Segundo a polícia local, o homem atingiu o animal a tiro, abatendo-o no local.

O ataque aconteceu no nordeste de Mayo, uma comunidade remota, com pouco mais de 200 habitantes, a cerca de 400 Km da Whitehorse, capital do Estado de Yukon. As autoridades locais já estão a investigar o caso.



A família estava a viver naquele local há três meses, enquanto Valerie gozava a licença de maternidade. As primeiras conclusões da polícia apontam para que a mulher e a criança tenham saído da cabine onde estavam instaladas para dar um passeio quando o urso as terá atacado.