Urso em fuga depois de ultrapassar barreiras elétricas

Um urso acabado de ser capturado por um projeto de conservação de animais em Itália está a ser considerado "um herói" pelos meios de comunicação internacionais, pela forma como escapou. O animal batizado de M49 saltou três vedações elétricas e uma quarta com quatro metros de altura.

Tido como perigoso para os humanos, o urso foi capturado pelo projeto Life Ursusn no domingo, que trabalha na reinserção na natureza do urso pardo, na região de Trento, em Itália. Poucas horas depois, já na terça-feira, o animal protagonizou uma fuga digna de filme, saltando os quatro obstáculos.

A fuga foi apanhada em vídeo enquanto o urso circulava pela floresta em Marzoil, no norte de Itália, terça-feira, mas a tentativa de o recapturar está envolta em polémica. Maurizio Fugatti, governador de Trento, deu permissão as autoridades para matar o urso, justificando a decisão com o perigo para as populações.

As ordens do governador provocaram uma onda de indignação por parte de ativistas dos direitos animais e até o ministro italiano do Ambiente considerou a decisão como ridícula. "A fuga do M49 não pode justificar uma ação que leve a sua morte", disse Sergio Costa, que enviou uma equipa do Instituto Nacional de Proteção Ambiental, para investigar a fuga e ajudar a capturar o animal, sem o magoar.

A WWF Italy, uma organização global de conservação da natureza, questionou a fuga do animal selvagem através da cerca elétrica, sugerindo que a estrutura não estaria a funcionar bem.

M49 é parte do projeto Life Ursus e um dos 60 ursos ursos a viver na região de Trento. Desde os anos 90, que se têm realizado tentativas de reintroduzir estes animais região, depois de a caça excessiva o ter levado à extinção.