Urso polar esfomeado vagueia em cidade russa à procura de alimento

Hoje às 11:20 Facebook

Twitter

Partilhar

As alterações climáticas estão a prejudicar os habitats dos ursos polares e a forçá-los a procurar alimentos junto de áreas habitadas.

Uma fêmea urso polar afastou-se centenas de quilómetros do seu território de caça, no Ártico, e foi até à cidade industrial russa de Norilsk, na Sibéria. As entidades de emergência da cidade de Norilsk alertaram, na terça-feira, os residentes sobre a ursa que vagueava, exausta, na região. Visivelmente esfomeada e fraca, deitou-se desanimada no chão durante horas, com os pés cobertos de lama, e ocasionalmente erguia-se para cheirar por comida.

Anatoly Nikolaichuk, chefe do departamento de caça local, disse à agência de notícias Tass que a última vez que um urso polar foi visto na área envolvente de Norilsk foi há mais de 40 anos. A mesma fonte acrescentou que as autoridades locais vão agora decidir como podem apanhar o animal e devolvê-lo ao norte.

Oleg Krashevsky, um especialista local em vida selvagem que filmou o urso polar de perto, disse que ainda não é clara a razão pelo qual o animal foi até à cidade. No entanto, os ambientalistas afirmam que os animais selvagens estão a sofrer com a redução do ambiente de caça e a diminuição do gelo, à medida que o Ártico vai ficando mais quente, e alguns têm-se aventurado para sul à procura de comida.