Usou câmara oculta para apanhar o marido a violar a filha de 14 anos

Uma mulher apanhou o marido a abusar sexualmente da filha, de 14 anos, através de uma câmara escondida na sala de casa, em Valência, Espanha. A mãe, que suspeitava dos abusos, conseguiu assim uma prova do crime e o agressor foi detido.

De acordo com o jornal regional "Las Provincias", a Polícia Nacional espanhola procedeu, no último sábado, à detenção do homem, de nacionalidade boliviana, em sua casa. No mesmo dia, a mulher tinha apresentado queixa contra o marido e forneceu as imagens da câmara oculta como prova dos abusos sexuais sofridos pela filha.

O caso foi entregue à Unidade de Família e Mulher (UFAM) da Polícia Nacional, que ouviu a denunciante e a vítima.

O detido ficou sob custódia da polícia de Valência. É acusado de crime contínuo de agressão sexual, uma vez que violou repetidamente a própria filha quando a mulher estava fora de casa.