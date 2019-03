Vala comum com 19 corpos encontrados encontrada no México

Hoje às 09:01 Facebook

As autoridades mexicanas encontraram 19 corpos, uma mulher e 18 homens, enrolados em sacos no interior de um canal de águas residuais na cidade de Ixtlahuacán de los Membrillos, no Estado de Jalisco.

O Ministério Público informou que os 19 corpos, encontrados enrolados em sacos pretos, foram encaminhados para o Instituto de Ciências Forenses de Jalisco.

O procurador Gerardo Solis salientou que os corpos foram depositados no local em datas diferentes, uma vez que o estado de decomposição é diferente.

"Alguns tinham morrido entre os dois e os dez dias, outros entre sete e 14 e outros cerca de 21 dias", explicou.

A descoberta ocorreu depois de as autoridades receberem um telefonema anónimo sobre a localização de possíveis restos humanos, no interior do canal de águas residuais.

Nos últimos seis meses, as autoridades de Jalisco encontraram dezenas de corpos em várias valas comuns nos municípios de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto e Juanacatlan, que fazem parte da área metropolitana de Guadalajara, capital do Estado mexicano.