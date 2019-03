Vandalizadas cinco mesquitas em Birmingham

Hoje às 15:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco mesquitas em Birmingham, centro de Inglaterra, foram, na madrugada desta quinta-feira, alvo de atos de vandalismo, com o registo de várias janelas partidas, tendo a Polícia britânica iniciado uma investigação, com o apoio de uma unidade antiterrorismo.

"As forças policiais e a unidade antiterrorismo estão a trabalhar juntos para encontrar os responsáveis", afirmou o chefe da Polícia na região de West Midlands, Dave Thompson, em comunicado.

Estes incidentes em Birmingham acontecem poucos dias depois de um atacante, identificado como um supremacista branco australiano, ter matado 50 fiéis em duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia. Depois do atentado, foram muitos os responsáveis britânicos que expressaram a sua solidariedade para com a comunidade muçulmana e ofereceram apoio.

A Polícia britânica recebeu o primeiro alerta por volta das 2.30 horas locais, quando foi informada de que um homem estaria a partir as janelas da mesquita de Bichfield Road, na zona norte de Birmingham, com uma marreta. Cerca de uma hora depois, as autoridades receberam um novo alerta, que relatava um incidente similar noutra mesquita.

Face aos dois incidentes, a Polícia de West Midlands decidiu reforçar as patrulhas noutros locais de culto daquela cidade e acabou por encontrar duas outras mesquitas vandalizadas. Ao final da manhã, foram encontrados sinais de vandalismo numa quinta mesquita.

"Os agentes estão a trabalhar para identificar as provas e as imagens de videovigilância estão a ser analisadas", precisou a Polícia local.

De acordo com as agências internacionais, a polícia está a considerar que estes incidentes em Birmingham estão ligados entre si.

O ministro do Interior britânico, Sajid Javid, afirmou, entretanto, que estes incidentes em Birmingham são "profundamente preocupantes". "O comportamento de ódio não tem absolutamente lugar na nossa sociedade e nunca será aceite", escreveu no Twitter.

Várias associações antirracismo têm vindo a alertar para o aumento da islamofobia na sociedade britânica. Segundo uma sondagem apresentada em fevereiro passado pela associação Hope Not Hate (Esperança não Ódio, na tradução em português), mais de um terço dos britânicos encaram o Islão como "uma ameaça" ao seu modo de vida.