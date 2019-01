Testes de ADN para saber se crianças adotadas foram raptadas

Hoje às 20:02, atualizado às 20:09 Facebook

As autoridades belgas pediram que fossem realizados testes de ADN às crianças adotadas a partir da Republica Democrática do Congo para perceber se os progenitores ainda estão vivos. Até ao momento foram contactos os pais adotivos de 15 crianças com o objetivo de perceber se o processo de adoção dos filhos está relacionado com alguma rede de rapto.

Os procuradores belgas acreditam que algumas crianças adotadas por casais belgas chegaram ao país através de uma rede envolvida no rapto das crianças. Os pais dos meninos terão enviado os filhos para um orfanato pensado que eles iriam para um campo de férias.

O orfanato envolvido neste esquema foi entretanto fechado. "Só há perdedores neste caso e o juiz vai ter que determinar o que é melhor para as crianças", disse Lori Paris, do parlamento belga, à BBC.

O contrabando de crianças na República Democrática do Congo, que tem uma das mais altas taxas de orfandade no mundo, levou este país a suspender a saída de crianças adotadas em 2013.

Em 2017, as autoridades descobriram que quatro crianças que foram adotadas por um casal belga tinham sido falsamente declaradas como sendo órfãs.

As quatro crianças, com idades compreendidas entre os dois e os quatro anos de idade, tinham saído do país depois de passarem por um orfanato daquele país africano.

Um grupo de jornalistas conseguiu encontrar os pais das crianças que contaram que tinham enviado os filhos para um campo de férias, mas que estes nunca voltaram.