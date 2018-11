Varanda desmorona-se em Marselha e causa três feridos

Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Uma varanda desmoronou-se parcialmente, este sábado, causando três feridos ligeiros, em Marselha (sul de França), no percurso de uma marcha de homenagem às vítimas do desmoronamento de dois prédios degradados no centro da cidade.

Duas pessoas, uma mulher de 59 anos e um rapaz de sete, caíram da altura do primeiro andar com o desmoronamento de cerca de um metro quadrado da varanda, indicaram os bombeiros, adiantando que o seu estado de saúde não é grave.

Uma mulher de 24 anos também ficou ligeiramente ferida ao ser atingida com um bloco de pedra no pé.

Por precaução, todo o prédio foi evacuado, apesar do seu estado geral ser satisfatório, disseram os bombeiros.

O estado de muitos edifícios em Marselha está no centro da polémica desde o colapso na segunda-feira de dois prédios degradados no centro da cidade, que causou oito mortos.

A marcha de hoje em homenagem às vítimas reuniu milhares de pessoas.

O comandante dos bombeiros da cidade disse hoje poder assegurar que "não há qualquer outra vítima" nos escombros dos prédios.

"Terminámos as operações de socorro e de busca", disse o vice-almirante Charles-Henri Garié, alguns minutos antes da partida da 'marcha branca' em homenagem às vítimas.

"Procurámos nos escombros, à mão, pedra por pedra", adiantou, indicando que cerca de seis dezenas de bombeiros permanecerão no local.

Várias centenas de habitantes foram retirados na sequência do desmoronamento dos prédios -- três, um dos quais também devido à ação das equipas de socorro -- e igualmente por precaução. As autoridades temem um "efeito dominó" numa zona onde existem edifícios muito antigos.