Pelo menos três mortos em tiroteio nos EUA

Um homem matou, esta quinta-feira, pelo menos três pessoas, em Maryland, nos EUA. O atirador está em fuga.

O incidente ocorreu em Harford Count nun centro de distribuição onde trabalham mais de mil pessoas.

As pessoas estão a ser aconselhadas a afastarem-se do local, a cerca de 40 quilómetros de Baltimore. No local, estão vários agentes do FBI que foram alertados ao início da manhã.

"Estamos a acompanhar de perto o terrível tiroteio", disse, no Twitter, Larry Hogan, governador do Estado de Maryland.