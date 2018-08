Vários mortos e feridos em ataque a edifício do Governo afegão

13 Maio 2018 às 12:47 Facebook

Pelo menos sete pessoas morreram e 20 ficaram feridas, este domingo, durante um ataque que ainda continua num edifício governamental da cidade de Jalalabad, no Afeganistão.

Sete pessoas, incluindo um dos agressores, morreram no ataque contra a sede do departamento de alfândegas, disse à agência Efe Attaullah Khogianai, o porta-voz do governador da província de Nangarhar, de que Jalalabad é capital.

O assalto começou com a explosão de um carro bomba perto do edifício, tendo posteriormente entrado os atacantes armados, acrescentou Khogianai.

O porta-voz da polícia da província de Nangarhar, Husain Mashriqiwal, precisou que o ataque começou cerca das 12:50 locais (08:50 TMG) e acrescentou que o número de assaltantes e a identidade não são claros.

Indicou que foram enviadas tropas especiais para a zona para evacuar a área, onde continuam os confrontos.

"Quatro corpos e 20 feridos foram transportados para o hospital provincial, depois do ataque de hoje em Jalalabad", disse à Efe o porta-voz do Departamento de Saúde Pública, Enamullah Miakhil.

Nas últimas semanas, vários ataques mataram dezenas de pessoas no Afeganistão.

Em menos de um mês, 86 cidadãos foram mortos e 185 ficaram feridos em diferentes ataques a centros de registo de votantes no Afeganistão, desde que começou o processo de inscrição, a 14 de abril, para as eleições parlamentares, segundo dados da Missão das Nações Unidas para o Afeganistão (UNAMA).

Desde o fim da missão de combate da NATO, em janeiro de 2015, o Governo de Cabul foi perdendo terreno para os talibãs até controlar apenas 56% do país, segundo o inspetor especial geral para a reconstrução do Afeganistão do Congresso dos Estados Unidos.