Dois polícias entre os quatro mortos confirmados em tiroteiro no Canadá

Pelo menos quatro pessoas morreram, esta sexta-feira, num tiroteio em Fredericton, no Canadá. Duas das vítimas são polícias.

A polícia de Fredericton revelou que há dois agentes entre quatro vítimas mortais do tiroteio desta sexta-feira de manhã, naquela localidade próxima da fronteira com os EUA.

"Um suspeito detido", anunciou a polícia, no Twitter.

As autoridades pedem às pessoas para evitarem a área de Brookside Drive alertam para que se "mantenham em casa com as portas fechadas".

"Já é possível confirmar que há várias mortes", escreveu no Twitter Nick Moore, jornalista que está no local a acompanhar o caso.