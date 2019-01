Varoufakis diz que "não há uma verdadeira esquerda europeia"

Hoje às 18:55 Facebook

Yanis Varoufakis, candidato a presidente da Comissão Europeia pelo movimento de esquerda DiEM25, assegurou que a esquerda europeia não é "unida, coerente ou civilizada" pelo que, apesar de "doloroso", vai candidatar-se contra ela.

"Se a esquerda europeia fosse unida, coerente e civilizada, não teríamos criado o DiEM25, ter-nos-íamos juntado a ela. Agora concorremos contra eles, o que é muito doloroso para nós", disse o ex-ministro das Finanças grego numa entrevista ao jornal EurActiv-Alemanha.

Varoufakis lançou o DiEM25 em 2016 e, em novembro passado, foi escolhido por este movimento como 'Spitzenkandidat' (cabeça de lista) às europeias de maio próximo.

O economista e político grego demitiu-se do governo do Syriza em 2015, para, justificou, dar ao primeiro-ministro, Alexis Tsipras, margem para negociar com a União Europeia, e desde então tem sido um crítico aberto de Tsipras e do governo grego.

Na entrevista, Varoufakis critica duramente os partidos de esquerda na Europa, argumentando que a falta de unidade entre eles impede que obtenham resultados eleitorais significativos e, consequentemente, que tenham capacidade para promover mudanças na UE.

"Já não há uma verdadeira esquerda europeia. Há pessoas como Gregor Gysi [presidente da associação de partidos comunistas e socialistas europeus], e depois há Alexis Tsipras, que impõe as políticas de austeridade mais ridículas ao seu povo, ou o Podemos, em Espanha, que não tem sequer uma política europeia", disse.

"Os partidos de esquerda têm fações tão diferentes dentro de si que elaborar um manifesto torna-se uma carta branca, não é coerente. Desta forma não vão atrair eleitores da direita ou de partidos progressistas. Encolhem", explicou.

Questionado sobre se pensa juntar-se ao grupo político da Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde (GUE-NGL, de que fazem parte os portugueses BE e PCP) no próximo Parlamento Europeu (PE), Varoufakis disse que idealmente não.

"Gostávamos de colaborar com grupos diferentes em questões diferentes. Outra questão é aquilo a que processos burocráticos, em termos de tempos de intervenção, etc., podem obrigar-nos a fazer. Mas penso que não é altura de discutir isso", afirmou.

Eurodeputados do GUE-NGL, dos Verdes e dos Socialistas & Democratas formaram um grupo informal, designado Caucus [assembleia] Progressivo, que visa construir pontes entre as três famílias políticas e, a longo prazo, criar uma "frente progressiva".

Questionado sobre esta iniciativa, Varoufakis considerou que ela não passa de "grandes discursos".

"Não estão a aproximar-se realmente. As eleições são em maio, mas eles não trabalham juntos. Não têm um programa comum e o discurso não afeta as campanhas eleitorais. É irrelevante", disse.

Sobre a escolha da Alemanha para se candidatar, Varoufakis respondeu: "Se queres mudar o Império Romano, começas em Roma".

"A Alemanha é o coração económico da Europa, o motor que a faz mover, quer queiramos quer não. Mas também porque a opinião pública na Alemanha, pelo menos até recentemente, está muito mais próxima do europeísmo que a de França", disse.