Vegan condenada por celebrar morte de talhante no ataque em França

JN Hoje às 22:08 Facebook

Twitter

Uma mulher, adepta da causa animal e do estilo de vida vegan, foi condenada, esta quinta-feira, a sete meses de prisão, com pena suspensa, por exaltar a morte do funcionário do supermercado onde um terrorista se barricou na semana passada, em Trèbes (França).

Christian Medves, 50 anos, casado e com dois filhos, trabalhava como talhante no Super U, o supermercado onde, na sexta-feira, Redouane Lakdim fez vários reféns e tirou a vida a duas pessoas, depois de ter matado outras duas, em Carcassone. Medves foi uma das vítimas mortais do marroquino radicalizado, que acabou abatido pelas autoridades.

Três dias depois do ataque, uma cidadã francesa, cujo nome não é conhecido, publicou uma mensagem no Facebook, onde celebrava a morte do homem. O motivo parecia assentar no facto de a vítima ter a profissão de talhante, como escreve a imprensa francesa esta quinta-feira. "Ora, é chocante que um assassino seja morto por um terrorista? Eu não acho, não tenho compaixão por ele, a justiça foi feita", escreveu a mulher, defensora do movimento vegan, que se define contra a exploração dos animais, nomeadamente no que diz respeito à alimentação e à utilização de vestuário, cosméticos e medicamentos.

A mensagem, posteriormente eliminada, motivou um processo judicial. A mulher foi acusada de um crime de "apoio a terrorismo", segundo confirmou fonte próxima do caso ao "Le Figaro", e acabou por ser, esta quinta-feira, condenada a sete meses de prisão, com pena suspensa, depois a juiza responsável ter considerado que o comentário indicava "um juizo moral favorável" ao ataque.

A procuradora de Saint-Gaudens, perto de Toulouse, Cécile Deprade, explicou à agência France Presse que tinha solicitado uma pena de "entre seis a oito meses de prisão" com pena suspensa.

Segundo o "Le Monde", um ex-candidato às legislativas e antigo membro do partido La France Insoumise (esquerda radical) foi condenado, na terça-feira, a um ano de prisão com pena suspensa, por apoio ao terrorismo, depois de ter felicitado a morte do coronel Arnaud Beltrame, o "polícia-herói" que trocou de lugar com uma refém, no supermercado em Trèbes.

As cerimónias fúnebres das quatro vítimas do triplo ataque da passada sexta-feira no sul de França realizaram-se esta quinta-feira.