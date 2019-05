Vencedoras de prova de "squash" presenteadas com um vibrador e cera depilatória

Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

As vencedoras do campeonato de "squash" nas Astúrias, em Espanha, protestaram contra os prémios sexistas que receberam no final da prova, e que já provocaram três demissões.

As vencedoras do campeonato de "Squash" nas Astúrias foram presenteadas com duas caixas de cera depilatória, uma lima elétrica para eliminar calos dos pés e um vibrador.

"Senti surpresa e indignação", referiu uma das premiadas, Elisabet Sadó, que admite ter ficado em silêncio quando recebeu os presentes inesperados

Segundo o jornal espanhol "El País", as quatro premiadas apresentaram uma reclamação, dois dias depois, à Federação de "Squash" das Astúrias, expressando o seu desgosto "pelos objetos sexistas e fora do contexto" que receberam.

"Nunca na história tinha ocorrido algo parecido", disse Maribel Toyos, do conselho de administração da federação de "squash" das Astúrias, que transmitiu o assunto para o Instituto das Mulheres das Astúrias. O acontecimento insólito já resultou em três demissões, duas do clube organizador, o Club Squash Oviedo, e uma da Federação de Squash das Astúrias.

O clube organizador do torneiro já emitiu em comunicado admitino que os presentes "foram inapropriados e nunca deveriam ter sido entregues". Pediram desculpa às jogadoras, "ao squash feminino nacional e ao resto das atletas" e rotularam o acontecimento de "inadequado".

"Queríamos explicar a todos porque pensamos que há muita discriminação [contra as mulheres no desporto] e que as coisas têm de mudar", disse à BBC, Elisabet Sadó, que já tem mais de 15 anos de competição profissional, e foi campeã na modalidade em Espanha, por sete vezes.