Vendedor de chá multado por usar água da casa de banho do comboio

Um vendedor de chá do Expresso Chennai-Hyderabad foi apanhado a usar água da casa de banho do comboio. O indiano foi multado devido à preocupação crescente com a segurança alimentar no país.

De acordo com o "The Guardian", o vendedor foi apanhado após terem sido partilhadas na Internet filmagens do indiano, acompanhado de dois homens, a sair da casa de banho com recipientes de água usados para servir chá e café aos passageiros. O vídeo foi gravado num comboio em Secunderabad​​​​, no estado de Telangana, Índia.

Em comunicado, a Indian Railways, o departamento do Governo indiano sob jurisdição do Ministério das Ferrovias, revelou que o vendedor de chá foi multado em £1,100 (equivalente a 1245,42 euros).

A companhia ferroviária considerou que "o facto de o recipiente de chá ter sido trazido da casa de banho já é, em si, uma má prática". Contudo, o indiano justificou que o grupo estava a transferir leite de um recipiente para o outro e não o queriam fazer à vista dos passageiros.

Este acontecimento surge na sequência de uma série de incidentes que, recentemente, têm colocado a segurança alimentar na Índia como uma prioridade. Na cidade de Kolkata, a polícia descobriu esta semana que estavam a ser vendidas toneladas de carne podre. Vinte toneladas foram apreendidas, mas as autoridades suspeitam que muito mais foi enviado para os restaurantes da cidade. Até ao momento foram detidas oito pessoas, mas os restaurantes e cafés de Kolkata foram deixados para trás devido ao escândalo.

Segundo dados do governo, a intoxicação alimentar é uma das doenças mais comuns na Índia.