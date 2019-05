Venezuela anuncia reabertura de fronteiras com o Brasil e Aruba

Hoje às 17:48 Facebook

A Venezuela anunciou esta sexta-feira a reabertura da sua fronteira terrestre com o Brasil, o mesmo acontecendo com a fronteira marítima da ilha holandesa de Aruba, fechadas desde fevereiro, aquando da tentativa da oposição venezuelana de entrar com ajuda humanitária.

"As fronteiras com o Brasil e Aruba estão ativas novamente", declarou o vice-presidente da Venezuela para o setor económico, Tareck El Aissami, durante um discurso transmitido pela televisão, no qual explicou que as fronteiras da Venezuela com a Colômbia e as outras ilhas holandesas (Bonaire e Curaçao) ainda estavam fechadas.

A agência Lusa não conseguiu, até ao momento, confirmar a reabertura da fronteira no estado brasileiro de Roraima.

Já o governante venezuelano explicou, na mesma intervenção, que no caso do Brasil, aconteceram inúmeras reuniões para efetivar a reabertura da fronteira.

"Aconteceram reuniões com atores que vivem na fronteira, entre as Forças Armadas do Brasil, as Forças Armadas Bolivarianas, o governo [do estado] de Roraima, o prefeito de Pacaraima, senadores federais e representantes de setores produtivos do Brasil", disse Tareck El Aissami.

"Recebemos o compromisso das autoridades da fronteira e, de forma geral, do Governo do Brasil, de converter esta zona em uma zona de paz, uma fronteira de paz. Recebemos o manifesto de respeito a nossa soberania e o compromisso de não ingerência nos assuntos que competem a nós venezuelanos e venezuelanas", acrescentou.

Tareck El Aissami concluiu afirmando que o Governo liderado por Maduro espera reestabelecer gradualmente o controlo fronteiriço com o Brasil, para que se torne "uma fronteira robusta de desenvolvimento económico, que beneficie ambos os países".

A fronteira do Brasil com a Venezuela foi encerrada por decisão do Governo de Nicolás Maduro em 21 de fevereiro, em resposta à tentativa de entrada naquele país de ajuda humanitária, ação liderada pelo autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.