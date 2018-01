Venezuela expulsa embaixador espanhol

Ana Regina Ramos com Lusa Hoje às 15:34 Facebook

Twitter

A Venezuela expulsou o embaixador espanhol em Caracas, Jesús Silva Fernández, por alegadas interferências em assuntos internos do país.

O embaixador foi considerado "persona non grata" depois de a União Europeia ter aprovado sanções contra o executivo venezuelano.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arreaza, afirmou na sua conta de Twitter que as razões prendem-se com "as contínuas agressões e recorrentes atos de ingerência nos assuntos internos", por parte do Governo Espanhol.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Num comunicado publicado no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros lê-se que o governo venezuelano "rejeita categoricamente as declarações emitidas pelo presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, a 24 de janeiro, em relação às medidas restritivas, contrárias aos mais elementares princípios do Direito Internacional, que a União Europeia aplicou de maneira errada contra os altos funcionários e chefes de Poderes Públicos venezuelanos".

Na quarta-feira, o Governo venezuelano havia chamado o seu embaixador em Madrid, após as sanções adotadas pela União Europeia contra sete altos funcionários venezuelanos, nomeadamente o congelamento de ativos e a proibição de vistos para a UE. Caracas acusa o chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, de ser um dos principais responsáveis por essas medidas.

No documento, lê-se ainda que "o presidente do governo espanhol expressou que 'ele deseja para os venezuelanos, o mesmo que para os espanhóis', acrescentando que "o Reino de Espanha é um dos países mais desiguais da Europa", mas que "o povo venezuelano, felizmente, não tem que sofrer as consequências de políticas estatais similares". "Continuaremos elevando nossas vozes e tomando medidas concretas para defender os direitos fundamentais e a sagrada independência do povo venezuelano, no âmbito da nossa Constituição e leis, sem interferência dos poderes imperialistas e supremacistas, bem como dos governos subordinados à desesperada nostalgia colonial", sublinha o comunicado.

As relações entre Espanha e Venezuela estão tensas desde a eleição do Presidente Hugo Chávez (1999-2013), que morreu em 2013, tendo subido ao poder posteriormente o seu afilhado político Nicolás Maduro.

Em dezembro, a Venezuela teve a mesma atitude em relação aos embaixadores do Brasil e Canadá, que posteriormente tomaram medidas idênticas em relação os embaixadores venezuelanos nos seus respetivos países.