Venezuelanos que votem no domingo receberão bónus económico

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ofereceu na terça um bónus económico aos portadores do "cartão da pátria" que votem nas eleições presidenciais previstas para 20 de maio.

"Todos os que tenham o cartão da pátria e exerçam o direito e dever de votar, vão receber um prémio da pátria, legal, constitucional, 'dando y dando' (eu te ajudo e tu me ajudas)", disse.

Nicolás Maduro falava durante um ato de campanha eleitoral, em Charallave, no Estado venezuelano de Miranda (60 quilómetros a sudoeste de Caracas), transmitido pelo canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV).

O anúncio teve lugar um dia depois de Henri Falcón, um dos três aspirantes à Presidência da República, ter-se reunido com as autoridades do Conselho Nacional Eleitoral, para pedir a proibição do uso do "cartão da pátria" por ser "uma medida coercitiva".

Segundo Henri Falcón o "cartão da pátria" está a substituir os populares "pontos vermelhos" de controlo do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), em várias regiões.

O "cartão da pátria" foi criado em 2017 pelo presidente Nicolás Maduro, com o propósito de facilitar o acesso a programas governamentais, alimentos, medicamentos e serviços, sendo impulsionado pelo PSUV.

Nos últimos meses os venezuelanos receberam bónus para assinalar o dia da juventude, o dia da mãe, entre outros.