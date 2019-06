Verdes empatados em intenções de voto com conservadores de Merkel

Hoje às 14:53 Facebook

Os Verdes alemães estão empatados com os conservadores da chanceler Angela Merkel e a perspetiva de eleições antecipadas está a reforçar-se no país, referem as primeiras sondagens após as eleições europeias de 26 de maio e hoje divulgadas.

De acordo com o "Politbarometer" da cadeia televisiva pública ZDF, o bloco conservador obteria 27% dos votos caso as eleições decorressem no próximo domingo, e os Verdes garantiam 26%, o seu maior valor em sondagens, e ficam tecnicamente empatados com o bloco conservador CDU/CSU atualmente no poder, atendendo à margem de erro de oscila até aos 3%.

O Partido social-democrata (SPD) surge por sua vez empatado com a extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), ambos com 13%. As últimas formações que garantem representação no Bundestag (parlamento) são o Partido Liberal (FDP), e Die Linke (esquerda), ambos com 7% das intenções de voto.

Uma outra sondagem, do instituto YouGov, indica que mais de metade dos alemães (52%) pretendem novas eleições após o mau resultado obtido nas europeias pelos partidos da grande coligação, que integra a União cristã-democrata e a União social-cristã (CDU/CSU) e o SPD.

No entanto, no "Politbarometer" o resultado desta sondagem é distinto, com 38% favoráveis a eleições legislativas antecipadas, 36% contra e 24% sem manifestarem posição.

Os inquiridos também surgem divididos nesta sondagem quando são questionados sobre a possibilidade de a grande coligação cumprir a legislatura até 2021: 47% pensam que sim, e 46% consideram que não.

De acordo com as conclusões da YouGov, a coligação favorita após um eventual escrutínio seria formada pelos Verdes, SPD e Die Linke (25%), seguida por uma aliança entre conservadores, Verdes e liberais (15%) e por fim um acordo entre conservadores e ecologistas (14%).