Vestido de noiva em cadeira de rodas recebe elogios

Uma loja de artigos de casamento em Inglaterra tem recebido inúmeros elogios nas redes sociais por exibir na montra um dos vestidos de noiva numa cadeira de rodas. Uma foto partilhada no Twitter por uma artista tornou-se viral.

"A nova loja de casamentos da cidade tem uma cadeira de rodas com um manequim e não devia ser nada de especial, mas é a primeira vez que vejo a deficiência representada na montra de uma loja", escreveu a artista Beth Wilson na sua publicação, com mais de 30 mil "gostos" e sete mil partilhas.

Na foto, vê-se o manequim com um vestido de noiva numa cadeira de rodas, exibido na montra da loja The White Collection, em Portishead, perto de Bristol. Beth Wilson, de 36 anos, usa cadeira de rodas há cinco anos e afirma que a atitude das gerentes da loja fez com que se sentisse representada.

Laura Allen é proprietária da loja com a irmã Sarah Parker e disse que estava triste por ser algo raro. De acordo com a BBC, Laura disse que "não pensaram muito sobre isso" quando decoraram a montra.

"Tem sido ótimo ter uma resposta tão positiva, mas de certa forma é muito triste que as pessoas tenham que olhar duas vezes, porque isso mostra como é raro ver uma cadeira de rodas na montra de uma loja", lamentou a proprietária. "Seria bom se um dia as pessoas parassem para olhar duas vezes só porque gostam do vestido."

A mulher de 29 anos não acredita ser a primeira pessoa a representar a deficiência dessa forma, mas espera que outras lojas sigam o exemplo. "É uma indústria bem conhecida por não ser inclusiva, a maior parte das lojas utiliza o mesmo padrão", afirmou Laura. "Mas todas as pessoas se casam. Não importa como são ou que aspeto têm. Será sempre um dia especial".

As reações nas redes não se fizeram esperar.

"Este vestido parece incrível com a cadeira, é bom vê-los mostrar o quão importante é que os vestidos sejam adequados a cada cliente", escreveu uma utilizadora em resposta à publicação de Beth Wilson.

"Isto é maravilhoso! Que mais lojas de noiva mostrem este nível de inclusividade", respondeu outra.

"É ótimo e deve acontecer com mais frequência. Posso também acrescentar que o vestido é lindo e adorei a forma como decoraram toda a montra", disse ainda outra utilizadora.